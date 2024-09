Zapatero: «Volem que les pensions s’incrementin per damunt de l’IPC»

Avui és el Dia Internacional de les Persones d’Edat, una data fixada per escoltar i voler millorar els serveis especialitzats per a la gent gran, la qual presenta, a vista de tres mesos per culminar l’any, una sèrie d’inquietuds que comencen per sol·licitar «una pujada substancial de les pensions», la qual no vingui només derivada per l’IPC.

Aquesta és la prioritat número u de la Federació d’Associacions de la Gent Gran de cara al nou any, la qual ha sigut avançada a EL PERIÒDIC per part del seu mateix president, Fèlix Zapatero, sota el pretext de la celebració del dia mundial. «Entre l’octubre i el novembre s’aprovarà el pressupost per a la gent gran al Consell General, i el nostre principal reclam, i que ens assegurarem de traslladar als consellers i conselleres, és que de cara a l’any vinent hi hagi un augment substancial de les pensions, el qual sigui superior al de l’IPC», ha precisat Zapatero.

Una decisió que s’encarregarà de fer arribar el portaveu de la federació, el qual assegura que per al dia d'avui, el servei d’embelliment i salut ha organitzat per a les diferents associacions una sèrie de conferències gratuïtes amb la doctora del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, Eva Heras, juntament amb alguns experts en geriatria de França i Catalunya: «A més de la xerrada del SAAS, també ens han convidat avui a la Junta de la Gent Gran i a fer una visita guiada a la Casa de la Vall per part de la sindicatura del Consell General», ha revelat Zapatero de cara a la programació especial d'aquest dimarts.

Seguint en els neguits i inquietuds del col·lectiu de la tercera edat, el president de la Federació d’Associacions també desprèn que es desitja una millora del temps màxim per a cadascuna de les especialitats mèdiques, de manera que es pugui atendre en un període més reduït cadascuna de les malalties o afectacions. «Si una persona ha de trucar al dermatòleg perquè li ha sortit una piga a la mà, que se la pugui atendre en un període de pocs dies, i no deixant-la a l’espera per mesos. Volem que es fixi un període màxim de resposta per cada especialitat, i segons la gravetat, que s’atengui com a urgència», ha manifestat Zapatero, afegint que «resulta primordial» ubicar un nou centre d’atenció primària al carrer Ciutat de les Valls d’Andorra la Vella.

Amb una millora dels centres de servei d’atenció primària, juntament amb la de les consultes externes, destaca el portaveu, «el servei sanitari d’urgències no quedaria tan col·lapsat com sol estar». D’altra banda, Zapatero recalca que al novembre, la Federació d’Associacions es reunirà amb els ministeris de Salut i Afers Socials per revisar els punts pendents d’enguany, com també els reclams de l’any vinent. Val a dir que entre aquests, destaquen enfocar la campanya de prevenció del càncer per a pulmó i revisar el servei de podologia per comprovar si la ciutadania està fent prou ús o no.

Per acabar, el dirigent de la Federació d’Associacions de la Gent Gran ha posat en relleu que recentment s’ha dut a terme la licitació per part del Comú d’Encamp de l’edifici que es troba al darrere del casal de la parròquia, el qual s’ampliarà i se sumarà un de nou. D’aquesta manera, s’obrirà a la parròquia encampadana un futur epicentre de serveis per a la gent gran que es preveu estar acabat en dos anys.

D’altra banda, la jornada del Dia Mundial de la Gent Gran aplegarà un altre punt important a la parròquia de Sant Julià de Lòria, la qual des d’ahir brinda a tots els usuaris de la Llar de Lòria una setmana plena d’activitats variades programades per matí i tarda, les quals van des d’esportives fins a visites culturals. «Ahir es va dur a terme una sessió de golf i més tard una teràpia amb animals», explica la directora del recinte, Núria Blanco, qui afirma que avui es fa una sortida amb els usuaris de la llar per dinar tots junts al poble lleidatà de Comabella.

«Demà hi ha previst una classe d’aquagym i més tard una xerrada per evitar els perills d’internet, a més d’una activitat intergeneracional d’explicar contes», cita la responsable, qui afegeix que dijous hi haurà un taller de cuina i una sessió al cinema de l’Illa Carlemany, i per divendres una sessió de ioga actiu en cadira i un taller per aprendre a ballar salsa. Cal remarcar que l’últim dia, el dissabte, la Llar de Lòria té previst realitzar amb els seus usuaris un Scape Land a Andorra la Vella. Blanco també comenta que un dels principals neguits que afecta la gent de la tercera edat, coincidint amb la informació traslladada per Zapatero, «és que les pensions són molt reduïdes, així com gairebé tots els lloguers».

Finalment, als punts nord del país, a la Massana i Ordino, es troben dues cases pairals les quals celebren amb emoció la notícia de la futura obertura del Centre de Dia de les Valls del Nord. «Hem rebut ja diverses peticions de persones interessades del nostre centre, ja que era un projecte amb molta demanda», valora la cap del departament de la Casa Pairal de la Massana, Clàudia Garcia, qui insisteix en la il·lusió que ha despertat aquesta decisió perquè les famílies de la parròquia «se sentin a casa». Altrament, a la Casa Pairal d’Ordino, «el problema està en la falta de personal, el qual encara perdura», assenyala la cap del local, Ana Call, celebrant a la vegada l’arribada del nou centre de dia, el qual troba «molt necessari».