La novena edició del projecte Tàndem amplia la seva durada a sis mesos

Andorra Business ha presentat aquest matí la novena edició del projecte Tàndem, un programa educatiu i empresarial que implica els estudiants i professors del Centre de Formació Professional d'Aixovall. Fins a la vuitena edició la durada d'aquest programa havia estat de tres mesos, però a partir d'ara aquest passarà a tenir una extensió de fins a sis mesos, segons ha explicat el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.



La segona novetat que hi haurà en aquesta novena edició és que els projectes seran avaluats pels professors i per professionals, fent que aquesta nota compti a l'avaluació final dels alumnes: "El fet que quedi reconegut com una part de la nota encara serà més motivador per a ells", ha argumentat Bardina davant d'aquesta novetat.



D'altra banda, el secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha esmentat que Tàndem aporta "unes novetats i unes idees innovadores dels alumnes que llencen uns reptes d'innovació oberta que el que fan és fomentar l'emprenedoria i la innovació". Respecte a aquestes declaracions, Saura ha comentat que Govern impulsa de manera ferma aquest projecte, el qual ajuda al fet que la formació professional pugui adquirir les aptituds necessàries perquè el dia de demà el país compti amb un jovent emprenedor.

- pendent d'ampliació -