El CTTVN fa ple de victòries en els debuts competitius

Les primeres jornades de competició per al Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) van ser ben mogudes, ja que durant el darrer cap de setmana l'equip va prendre part en quatre cites diferents. La més destacada va ser la Primera Divisió Nacional Espanyola, en la qual els tricolor van aconseguir la victòria davant el Termotur Calella amb un resultat a favor de 5-1, sent el debut andorrà en una categoria d'aquest nivell. Els membres del CTTVN que hi van participar van ser Oriol Martínez, Josep M. Blancafort i Alessandro Soraci.

D'altra banda, el conjunt pirenaic va encetar la Primera i la Segona Divisió de la Lliga Provincial Catalana. En el primer cas, el CTTVN SBT – format per Alexis Castillejo, Carles Gayà i Xavier Martínez – va vèncer a l'AgroBorges CTT per un ajustat 4-3 que es va resoldre en un partit final a dobles el qual es van endur els locals. En el segon, l'equip format per Gerard Buenache, Kevin Matias i Aleix Alvarez va guanyar contra el CTT Solosona per 5-1.

En darrer lloc, els més joves del CTTVN van participar en un torneig piramidal (competició per edats que serveix per guanyar experiència i punts a nivell individual) a Lleida, on cal destacar el primer lloc assolit per Carles Gayà i Mathis Chevalier a les seves respectives categories, o la segona posició d'Octavio Castillejo i de Marcos Castillejo.