Roger Turné fa top10 a la Catalunya Bike Race

Roger Turné va posar punt final a la temporada amb un top10 a la Catalunya Bike Race, una prova de tres dies i tres etapes en què els corredors van completar entorn 150 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu. El jove de l'equip la Nucia BH Coloma Academy, tot i ser de primer any en categoria sub23, va competir en Elit.

Entrant al detall, el divendres va acabar 16è de més de 400 inscrits, dissabte va ser 11è i diumenge va finalitzar en un esprint amb el 6è classificat, marcant el mateix temps a la línia de meta. "La idea era anar etapa a etapa perquè són llargues, de tipus marató, a les quals no estic acostumat", deia l'andorrà, afegint que l'estratègia a seguir era començar conservador a la primera prova, donar el màxim a la segona (l'etapa reina) i, a la tercera, "buidar-me del tot per acabar el curs, i així ha estat".

"Estic molt content d'acabar així la temporada. Ha estat el meu debut en la categoria sub23 en la qual he tingut la sort de formar part d'un gran equip UCI internacional com la Nucia BH Coloma Academy i juntament amb l'ajuda de la FAC he après molt, aprenentatges que segur que em seran molt útils per a la temporada vinent", va finalitzar el ciclista.