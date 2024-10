Laia Taulats tanca l'Europeu de Troyes amb un 50è lloc en Dificultat

Cal apuntar que aquesta modalitat es realitza en una paret de 15 metres i els escaladors tenen sis minuts per fer la via amb només un intent, i cada presa assolida val un punt. En aquest sentit, Taulats va aconseguir arribar a la presa 15 en la primera ronda i a la 14 en la segona. La vencedora va ser l'eslovena Jennifer Buckley, seguida de l'austríaca Flora Oblasser i amb la catalana (de Sant Martí de Tous) Geila Macià tancant el podi.

Per El Periòdic

