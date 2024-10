L'AR+I llança un nou web interactiu per seguir l'activitat sísmica en temps real

Andorra Recerca i Innovació (A+R) ha presentat un nou web que permetrà a la població estar informada sobre els terratrèmols registrats durant els últims 30 dies. Aquesta plataforma, ja disponible per a tots els ciutadans, ofereix un mapa interactiu on es poden consultar els sismes recents, així com realitzar cerques de sismes ocorreguts en dates anteriors.

Durant la presentació, la investigadora Anna Echeverria ha destacat que la nova pàgina és més accessible i senzilla d'utilitzar, però proporciona tota la informació necessària per als usuaris. A més, ha remarcat que el web és accessible des de dispositius mòbils, una funcionalitat que ja oferia l'anterior versió, tot i que amb més dificultats d'ús, segons ha apuntat. Una altra novetat d'aquest portal és una enquesta que permet recollir informació dels ciutadans sobre la seva experiència amb els terratrèmols. Segons la investigadora Natàlia Gallego, “només es triguen cinc minuts a respondre”.

Per desenvolupar aquest nou web, A+R ha utilitzat dades proporcionades per les estacions sísmiques, enquestes i formacions, que han permès recopilar tota la informació necessària per a la població.

- pendent d'ampliació -