L'IPC interanual cau al 1,7% al setembre, impulsat per la baixada en transports i subministraments

Comparativament, l'IPC avançat d'Espanya se situa en l'1,5%, vuit dècimes per sota del registrat el mes anterior, si es confirma la dada. A França, l'IPC avançat s'ha establert en l'1,2%, la qual cosa representaria una reducció de sis dècimes respecte a l'agost, en cas de ratificar-se aquesta xifra.

La moderació de la inflació s'explicaria principalment per l'evolució dels preus en els sectors de transports i habitatge, així com en els subministraments d'aigua, gas, electricitat i altres combustibles. En canvi, el grup de vestit i calçat hauria exercit una pressió a l'alça sobre la inflació.

La variació interanual estimada de l'IPC per al mes de setembre és de l'1,7%, segons l'indicador avançat publicat aquest dimarts pel Departament d'Estadística. Aquest indicador proporciona una estimació preliminar de l'IPC, i si es confirma, suposaria una caiguda de quatre dècimes respecte a la taxa registrada a l'agost, que va ser del 2,1%.

Per El Periòdic

