Agents del Grup de Muntanya es formen en seguretat per a operacions en entorns de difícil accés

Tres membres del Grup de Muntanya de la Policia d'Andorra van participar el passat mes de setembre en una estada al Centro de Adiestramientos Específicos en Montaña (CAEM) de la Guàrdia Civil a Jaca, Aragó. A aquesta formació, també hi van prendre part membres de la Guarda Nacional Republicana de Portugal.

Durant l'estada, cada cos de seguretat va presentar la seva organització, tasques i mètodes de funcionament, així com les seves tècniques d'investigació en accidents de muntanya. A més d'intercanviar experiències i reforçar els llaços de col·laboració, la cooperació amb la Guàrdia Civil ha permès, per primera vegada, que un agent de la Policia d'Andorra accedeixi al curs internacional d'iniciació en actuacions en muntanya i zones de difícil accés, impartit per especialistes espanyols. Aquest curs, que acaba de començar aquesta setmana, es desenvolupa al mateix centre i s'estendrà durant un mes.

Dos agents de la UIT obtenen el certificat elemental de muntanya a França

Paral·lelament, dos agents del Grup d’Intervenció Tècnica (UIT) de la Policia han completat recentment el curs impartit per la Gendarmeria Nacional a França, obtenint el Certificat Elemental de Muntanya (CEM). Aquesta formació es va dur a terme durant quinze dies a Pierrefitte-Nestalas, al departament dels Alts Pirineus, i va estar a càrrec d'especialistes de la secció d'alta muntanya de les forces de seguretat franceses.

El curs forma part del mòdul d'estiu, que els agents de la UIT han seguit després d'haver completat el mòdul d'hivern el passat mes de març. L'objectiu d'aquesta formació és proporcionar als agents els coneixements teòrics i pràctics necessaris per intervenir amb seguretat en entorns muntanyencs i avaluar els riscos associats als desplaçaments en aquests escenaris exigents i complexes.