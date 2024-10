Els Bombers intervenen en un únic incendi forestal a Arinsal durant l'estiu

Els departaments de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, juntament amb el de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments, han presentat els resultats de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis forestals d'aquest 2024. La temporada, que ha durat 83 dies, s'ha estès del 22 de juny al 15 de setembre. Durant aquest període, els Bombers van intervenir en un petit incendi forestal a Arinsal, causat per un llamp a finals de juny, que es va extingir sense danys significatius.

Pel que fa als butlletins de perill d'incendis, els Bombers van emetre set informes de nivell u (perill alt), cinc dels quals afectaven la zona sud i dos la zona centre del país. Aquest nivell de risc no comporta restriccions específiques, però implica una vigilància constant de l'evolució del perill i de les condicions meteorològiques.

Paral·lelament, el Servei Meteorològic Nacional va emetre set avisos grocs i quatre avisos taronges per temperatures elevades. Aquests últims van activar prealertes per part de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, amb l'aplicació de mesures preventives, com la difusió de consells i missatges de sensibilització per a la població.

Entre les iniciatives destacades de Protecció Civil, es troben les accions de comunicació i prevenció, com la campanya 'El foc no és un joc', la qual aquest any ha renovat la seva imatge utilitzant recreacions d'incendis generades amb intel·ligència artificial, així com les xerrades dirigides a col·lectius vulnerables.