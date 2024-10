El cicle Transversals arriba amb conferències, dansa i el concert d'Antònia Font

La conferència a càrrec del doctor en Geografia Humana per la Universitat de Barcelona, Lluís Frago, programada per dimarts 15 d'octubre a les 19.00 hores a la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany, serà un dels actes principals de la 4a edició del cicle Transversals, juntament amb el concert d'Antònia Font d'aquest divendres. Així ho ha anunciat aquest dimarts el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, segons informa l'ANA.

La xerrada, titulada 'Noves dinàmiques comercials i del consum a l'era de la globalització en crisi', explorarà les transformacions que estan afectant el comerç i el consum en un context global canviant. "Antigament es construïa un supermercat i, a partir d'aquí, s'edificava un gran centre comercial al seu voltant. Aquest model ja ha quedat obsolet en llocs com els Estats Units", ha explicat Closa, qui creu que aquesta reflexió pot ser una referència futura per a altres països.

Un altre esdeveniment destacat del cicle serà la xerrada 'La importància de la creació des de la visió tradicional, evolució del ball tradicional cap a l'actual, essència i arrel', a càrrec de la companyia Nova Galega de Danza. Aquesta activitat tindrà lloc el divendres 25 d'octubre a les 19.00 hores a l'Espai Caldes. "Aquesta companyia ha rebut premis destacats i fusiona la dansa tradicional gallega amb una visió contemporània. És un exemple de com la dansa ha d'evolucionar per no perdre el seu públic", ha comentat el cònsol menor escaldenc, Quim Dolsa. A més, la companyia impartirà un taller d'expressió corporal el dissabte 26 d'octubre a les 10.00 hores a la sala de dansa de l’edifici La Llanterna, amb entrada gratuïta per a menors de 18 anys i per a professors i alumnes de dansa.

Aquesta quarta edició del cicle Transversals, creat amb l'objectiu de fomentar la confluència de disciplines i persones diverses, també inclourà l'espectacle de dansa contemporània 'Berro', el qual es representarà el dissabte 26 d'octubre a les 21.30 hores. L'espectacle se centra en la memòria col·lectiva i la connexió amb els estats emocionals, amb una mirada cap a l'essència ancestral. El cicle continuarà amb la xerrada 'La falsa inclusió del nou llenguatge inclusiu', a càrrec de la periodista i fotoperiodista Maricel Chavarría, el dimecres 6 de novembre a les 19.00 hores a la sala d'actes de la corporació comunal. La conferència tractarà el llenguatge com una eina política i de discriminació.

Finalment, Closa també ha informat que les entrades pel concert d'Antònia Font, previst per aquest divendres a les 21.30 hores a la Sala del Prat del Roure, estan pràcticament esgotades. No obstant això, el Comú posarà a la venda unes 10 o 15 entrades addicionals. "Quan van iniciar la gira, es parlava d'un concert en petit format. Ara, amb l'alta demanda, tenim l'oportunitat d'arribar a més públic", ha conclòs el conseller de Cultura.