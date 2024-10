Govern renova el conveni amb Càritas per reforçar l'atenció a les persones més vulnerables

El Govern i Càritas Andorrana han renovat el seu compromís de suport a les entitats que treballen per atendre les persones en situació de vulnerabilitat social. D'aquesta manera, aquest dimarts, a l'edifici administratiu de l'Executiu, s'ha signat un nou conveni que reafirma la col·laboració entre les dues institucions, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat d'atenció i oferir serveis, programes i accions socials.

L'acord ha estat formalitzat per la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i la nova presidenta de Càritas Andorrana, Anna M. Villas. El conveni, que estarà vigent fins al 31 de desembre del 2028, estableix una aportació anual de 27.000 euros per part del Govern, destinada al finançament de diversos programes socials de Càritas, com el banc d'aliments, el voluntariat o els serveis de suport.

L'objectiu principal d'aquestes iniciatives és facilitar la plena integració social i la participació activa de les persones beneficiàries, així com fomentar la normalització de les seves vides i promoure la seva autonomia.