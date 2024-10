El SAAS impulsa una jornada internacional per abordar els reptes de l'envelliment

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha inaugurat la 'Jornada Internacional sobre els Reptes de l'Envelliment: Innovació i Recerca', centrada en la promoció d'estils de vida saludables des de la infància per garantir un envelliment de qualitat i prevenir malalties cròniques. La cap del Servei d'Envelliment i Salut del SAAS, Eva Heras, ha destacat la col·laboració amb delegacions de Portugal, França i Espanya, afirmant que "treballem conjuntament per prevenir la dependència i revertir situacions de fragilitat", segons informa l'ANA.

En el marc del Dia Internacional de la Gent Gran, la ministra de Salut, Helena Mas, ha subratllat que "l'esperança de vida a Andorra segueix creixent", però ha recordat la importància de "fomentar hàbits saludables i adaptar-los a les diferents etapes de la vida". Mas també ha destacat el paper de les eines digitals per millorar l'atenció a les persones grans.

Per altra banda, el director gerent del Servei Navarro de Salut, Alfredo Martínez, ha assenyalat que "l'envelliment és el principal desafiament que afronten els serveis sanitaris, fins i tot més que la pandèmia", ja que "els models tradicionals ja no són útils per als reptes actuals". Meritxell Cosan, directora general del SAAS, ha reafirmat la necessitat de millorar l'accés a l'envelliment actiu i ha declarat que "les polítiques sanitàries han de reflectir la realitat de la societat".

La jornada tracta tres grans temes: l'impacte de l'exercici físic en la salut de les persones grans, l'avaluació de la capacitat intrínseca i les intervencions innovadores per a persones fràgils. També s'hi presenten projectes com 'Aptitude' i 'Amicope', centrats en la prevenció de la dependència mitjançant l'exercici, la nutrició i l'estimulació cognitiva. Heras ha destacat que el primer projecte 'ha permès "detectar casos de dependència per derivar-los a serveis mèdics o geriàtrics", mentre que el projecte 'Amicope' s'adreça a persones fràgils i ofereix programes de nutrició i exercici durant dotze setmanes.

Finalment, Heras ha valorat la importància de la col·laboració entre el SAAS i els comuns per implementar aquestes iniciatives, destacant que "aquestes accions són beneficioses per a la salut de la població, i tots els comuns veuen el seu impacte positiu".