L’X-Trial Andorra la Vella torna per cinquè cop sentint-se "com a casa"

L'X-Trial Andorra la Vella torna una vegada més per donar cita aquest dissabte, al Pavelló de Govern, a l'espectacle dels millors pilots d'aquesta modalitat esportiva com és el cas de Toni Bou, qui es pot fer amb el seu 18è títol de la categoria.

La prova enguany aterrarà al Principat per cinquena vegada, i des de l'organització s'han mostrat molt satisfets al respecte: "Ens sentim com a casa". En aquesta mateixa línia s'ha expressat el cònsol major de la capital, Sergi González, apuntant que Andorra la Vella, a part de ser la parròquia del comerç, és la capital del motociclisme, tot posant en valor cites com el Motand o la fira A dues rodes i afegint que des de la corporació van habilitar un espai a la Margineda per a la pràctica del trial. Doncs, González ha indicat que aquesta és una forma de treballar plegats amb el millor pilot històric de l'esport, Bou, "perquè és un referent per als joves i la ciutadania".

En relació amb això, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha fet palès que Andorra és un país que acull molts esdeveniments i que el trial té molta afició "des de sempre". De fet, ha recordat que el Principat acull certàmens de trial des del 1986, quan es feien al Palau de Gel. Així mateix, la mandatària ha posat de manifest que federacions "molt petites" com la Federació Motociclista d'Andorra (FMA) s'impliquin en projectes tan grans és una mostra que el país és capaç d'aixoplugar grans actes.

Cal apuntar que Toni Bou arriba després de vèncer el seu 18è Mundial de Trial a l'aire lliure, i la cita pirenaica li pot servir per endur-se, com s'ha esmentat abans, el seu 18è títol 'indoor'. D'aquest X-Trial és líder de la classificació amb 86 punts, 31 més que el seu perseguidor, Gabriel Marcelli, a falta de tres proves per completar el calendari. "Estic molt content i agraït de poder tornar a Andorra", ha dit el pilot, completant que li agradaria repetir victòria mundialista "a casa" perquè és quelcom "increïble". A més, ha reconegut que sempre que torna a competir al Principat, vingui ja sent o no campió del món, li suposa una pressió afegida.

Des d'un altre punt de vista, el director comercial d'Andorra Turisme, Joaquim Tomàs, ha comentat que l'esdeveniment d'aquest cap de setmana permet posicionar Andorra com un territori turístic i esportiu, sobretot en un període en el qual l'afluència ja ha disminuït substancialment.

Moto elèctrica

Aquest X-Trial Andorra la Vella acollirà per primera vegada una moto elèctrica entre les participants, la GasGas. En relació amb això, Toni Bou ha indicat que tot i no haver-ne provat una, la informació que li ha arribat des del seu equip és més positiva del que s'imaginava. "Sempre deia que la moto elèctrica no m'atraparia, ara ja no ho dic", asseria entre riures tot esmentant que amb els tres anys de contracte que li resten "no descarto competir amb una".

El Mundial a Sant Julià

Durant l'acte, en el qual ha estat present la presidenta de la Federació Motociclista d'Andorra (FMA), Natàlia Gallego, no s'ha obviat demanar per la fallida de rebre l'any vinent a Sant Julià de Lòria una prova del Mundial de Trial perquè l'ens no va presentar candidatura en el termini corresponent. Un fet que va ser a causa, cal recordar, perquè la federació es va quedar sense temps per presentar la candidatura ja que el Comú de la parròquia no va tenir enllestit l'estudi sobre l'impacte social, econòmic i mediambiental de la prova. "És una llàstima, però segur que la federació treballarà per recuperar-ho i jo estic convençut que tornarà", ha dit Bou, afegint que de vegades potser cal fer una pausa per després tornar amb més força. Això sí, la ministra Bonell no ha tancat la porta a acollir de nou l'any vinent l'X-Trial.