L'aparcament del parc Central tancarà aquest dimecres pel muntatge de la Fira

Una vegada es desmunti l'envelat, l'aparcament tornarà a oferir les seves 540 places disponibles a partir del 31 d'octubre a la tarda , quan finalitzin els treballs. No obstant això, durant el cap de setmana del Pilar, del 11 al 13 d'octubre, s'aturarà temporalment el muntatge per habilitar una zona d'estacionament parcial, donada l'afluència de visitants prevista.

El Comú d'Andorra la Vella ha anunciat que l'aparcament del Parc Central estarà tancat entre el 2 i el 31 d'octubre amb motiu de la 45a edició de la Fira d'Andorra la Vella , la qual se celebrarà del 25 al 27 d'octubre. El muntatge de l'envelat començarà el dijous 3 d'octubre, i per això el pàrquing haurà de quedar buit de vehicles. A partir del dimecres 2 d'octubre, ja no s'hi permetrà l'entrada de nous cotxes pels accessos del carrer Pere d'Urg i de l'avinguda Tarragona, segons ha informat el Comú.

Per El Periòdic

