El VPC femení enceta la fase prèvia de la Copa Catalana davant el Banyoles

L'equip femení sènior del VPC encetarà aquest cap de setmana la fase prèvia de la Copa Catalana, la qual s'allargarà fins a finals de novembre. En total, les tricolor disputaran cinc jornades, i aquesta inicial serà al Principat davant el Banyoles RC. El cap de setmana següent visitaran el CR Sant Cugat B, i en el posterior rebran el CEI Lleida. Ja al novembre, el cap de setmana del 16 i 17 el RC Sitges visitarà el país, i en última instància les pirenaiques viatjaran fins al Camp de Tarragona per jugar contra el CR Tarragona.

Per El Periòdic

