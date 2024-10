Govern assegura el compliment de les mesures de seguretat en les obres de l'heliport de la Caubella

La secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha respost a través del Butlletí del Consell General a la pregunta formulada pel conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, sobre l'estat del projecte de l'heliport de la Caubella. En la seva resposta, han confirmat que "s'estan duent a terme les inspeccions necessàries per assegurar la implementació de les mesures de prevenció recollides en el projecte de seguretat i higiene". Aquestes inspeccions, supervisades per la direcció facultativa de les obres, es realitzen de forma setmanal i es recullen en actes que inclouen un apartat específic dedicat a la seguretat i la salut.

Pel que fa a la gestió del projecte, des de la secretaria detallen que "el projecte de seguretat i salut per a les fases 1 i 2 de l'heliport va ser redactat pel contractista al setembre de 2023 i lliurat al Servei d'Inspecció de Treball del Govern". Aquest projecte segueix el Reglament de Seguretat i Protecció en les Obres de Construcció de 2010, el qual fixa les normes per limitar els riscos laborals. A més, s'ha confirmat que el cost total del compliment de les mesures de seguretat establertes en aquestes fases és de 40.080 euros, "distribuït durant els 18 mesos previstos per a l'execució de les obres". Aquest import inclou el cost de les inspeccions i el seguiment de les mesures preventives per garantir que es compleixin les normatives vigents.

En relació amb les qüestions d'higiene i la protecció ambiental, s'ha informat que "el transplantament de l'espècie endèmicadels Pirineus Campanula precatoria es va realitzar l'octubre de 2023, seguint les indicacions dels tècnics del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat (DMAS) i els experts de l'Àrea de Recerca i Innovació (ARI)". A més de la Campanula precatoria, també es va trasplantar l'espècie protegida Galium rotundifolium. Aquestes accions es van dur a terme amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental del projecte i garantir la conservació d'espècies sensibles.

Finalment, des de la secretaria assenyalen que "les inspeccions a l'obra no segueixen una periodicitat fixa, sinó que es fan en funció de la necessitat, ja sigui per accidents laborals, denúncies o actuacions d'ofici", tot remarcant que si es detecten irregularitats, el Servei d'Inspecció de Treball pot iniciar un expedient sancionador per assegurar que les mesures preventives es compleixin tal com han estat projectades.

Detall de Campanula precatoria trasplantada en data 26-10-23 i florida en data 2-8-2024. Font: Govern d'Andorra

Parcel·la amb presència de Galium rotundifolium on es comprova la seva supervivència dins el pa de terra recuperat en data 26-10-23. Font: Govern d'Andorra