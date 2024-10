Escalé insta el Govern a diversificar el finançament de l’habitatge via el Banc de Desenvolupament

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha intervingut en la primera jornada de la sessió plenària de tardor de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), que se celebra fins al dia 4 d'octubre a Estrasburg (França). El seu discurs ha estat durant el debat sobre els esforços del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB).



En el marc estratègic 2023-2027, un dels pilars del CEB és l'habitatge. Tenint en compte la situació que viu Andorra, Escalé ha plantejat la possibilitat de finançar projectes al país en aquesta matèria. També ha manifestat la possibilitat de crear un grup de recerca amb vocació pràctica, sobre els aspectes que incrementen el preu de l'habitatge i les mesures que s'han plantejat fins ara per part de països europeus.



Així, ha proposat dur a terme "una iniciativa que vagi més enllà dels projectes individuals i que garanteixi la implementació dels recursos i les idees d'una manera més eficaç, per a aquesta qüestió tan important". A més, ha exposat les circumstàncies particulars del Principat, on el preu de l'habitatge continua augmentant cada any entre un quatre i un vuit per cent per sobre de la inflació, els percentatges més alts de cap dels estats membre del Consell d'Europa al llarg dels darrers vuit anys.



Escalé insta el Govern a estudiar la possibilitat de diversificar les fonts de finançament en els projectes en matèria d'habitatge a través del CEB, del qual Andorra és membre des del 2020. És un dels països que ha entrat a formar-ne part més recentment i va ser un suport important durant la pandèmia de la Covid- 19, especialment en l'àmbit sanitari.