Govern remarca que la creació de l'AID busca impulsar la gestió segura de la informació

Per altra banda, la creació d’aquesta agència també vol millorar la qualitat de les dades estadístiques i cartogràfiques. Així, es reforçarà la col·laboració amb el Departament d’Estadística, que veurà ampliades les seves funcions gràcies a "les eines i tecnologies proporcionades per l’agència", han assenyalat. Finalment, han confirmat també que la relació amb l’Agència de Protecció de Dades (APDA) serà "de col·laboració" , assegurant que totes les activitats de l’AID es realitzin d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

En termes de recursos humans i materials, l’AID comptarà amb un responsable de gestió de dades i un cap de projectes . Aquests professionals, segons apuntalen, tindran la missió de "liderar les iniciatives de transformació digital en matèria de governança de les dades", disposant de formació específica i experiència en aquest àmbit per garantir una gestió integral i transversal.

D'aquesta manera, l’Agència d’Intel·ligència de la Dada tindrà com a missió "impulsar un model de governança únic i segur" , garantint la fiabilitat i interoperabilitat de les dades al llarg del seu cicle de vida. "La creació de l’agència s’emmarca dins l’estratègia de transformació digital 2030 del país", han remarcat, posant en valor el fet de voler optimitzar l’ús de les dades per a la presa de decisions i la millora de la gestió administrativa . A més, s’ha explicat que la nova agència serà "l’encarregada de promoure l’ús de la intel·ligència artificial i altres tecnologies", tot garantint-ne una utilització ètica i segura d'acord amb el Codi ètic d'intel·ligència artificial aprovat el 2024 i altres normatives europees.

La secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions ha respost a les preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, sobre la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID) . Segons la resposta de Govern, "la creació de l’agència respon a la necessitat d’un òrgan estratègic que permeti la gestió i governança de les dades, tant en l’àmbit públic com privat ", amb l'objectiu d'alinear-se amb els estàndards internacionals i europeus.

