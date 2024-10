Medi Ambient gestiona la revisió d'onze plans parcials, vuit d'ells pendents per manca d'informació

Govern ha publicat la seva resposta a les preguntes formulades per la consellera general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, sobre l’aplicació de la Llei d’avaluació ambiental de projectes, plans i programes. Aquesta llei, que va entrar en vigor el maig de 2023, regula els criteris per assegurar la sostenibilitat dels projectes urbanístics a Andorra, especialment en el context de l’expansió urbanística. Així doncs, i en relació amb les revisions dels plans d’urbanisme, Govern ha confirmat que "tot i que diversos comuns estan en procés de revisió dels seus plans d’ordenació i urbanisme, fins ara cap no ha remès cap d’aquests documents per a la seva revisió i aprovació segons la normativa vigent".

Pel que fa als plans parcials, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha rebut 11 sol·licituds des de l’entrada en vigor de la llei. "Fins ara, tres d’aquests plans parcials han rebut un informe favorable, mentre que vuit estan pendents de revisió a causa de mancances d’informació", ha detallat l'Executiu. Els plans aprovats són per a zones d'Andorra la Vella (Borda Blau i Prat d'Emprivat) i Sant Julià de Lòria, mentre que els que estan en espera de ser completats són també per a zones d'Andorra la Vella (la Margineda i Sant Andreu), per a zones de Canillo (Incles, Soldeu i un altre sense especificar la ubicació) i la Massana.

A més, el Govern ha explicat que tots els plans parcials han d’incloure un estudi ambiental estratègic, d'acord amb el que marca la nova normativa, per garantir que els projectes s’ajustin als criteris de sostenibilitat ambiental. "Aquesta llei té un caràcter preventiu que permet integrar els aspectes mediambientals en les primeres fases de reflexió", ha subratllat el Govern en la seva resposta, destacant la importància d’evitar o corregir els impactes mediambientals dels projectes.

Finalment, sobre si les normatives vigents són suficients per assegurar el creixement sostenible, Govern ha expressat que amb l’aprovació de les darreres lleis en matèria ambiental i urbanística "s’ha fet un gran pas endavant en reconèixer la necessitat de moderar el creixement urbanístic i compatibilitzar-lo amb la preservació dels recursos naturals". A més, s’està treballant en l’elaboració d’estudis de capacitat de càrrega urbanística, els quals seran essencials per garantir que el creixement es faci d’una manera ordenada i sostenible.