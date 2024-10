Vaca i Amat i les germanes Cartañà guanyen el primer torneig federat

El passat cap de setmana va tenir lloc al Princiesport el primer torneig federat de la Federació Andorrana de Pàdel (FAP), amb la parella formada per Nacho Vaca i Xavi Amat imposant-se en categoria masculina i les germanes Cartañà, Alèxia i Judit, en femenina.

Pel que fa a la mànega masculina, el subcampionat en Or va ser per Ian Pablo i Eduard Juste. En Plata van vèncer Ignacio Llamas i Iván Martínez després de superar a Rubén Lara i Guillermo Garcia. En la tercera categoria es van imposar Xavier Xampeny i Albert Herández, amb Roger Roca i Jose Maria Palma en segona posició.

En categoria femenina, la plata en Or va ser per la parella formada per Christina Mathis i Maria Tomàs Freudenthal. En Bronze, Isabel Ríos i Kim García van ser les grans protagonistes, i Mireia Jordi i Sílvia Carrascosa van ocupar la segona posició.

En darrer lloc, la dupla formada per Ruth i Bernat va aconseguir el primer lloc en la categoria mixta, mentre que Carlota i Francesc van ser els subcampions.

Després de ser tot un èxit, la FAP ja ha anunciat les dates del segon torneig federat. Aquest tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 d’octubre. La inscripció és de 25 euros i es pot fer fins aquest dissabte dia 5.