L’FC Santa Coloma s’agafa a l’èpica andorrana a Europa per a la tornada contra el Tallinna Kalev

Si més no, l’exemple més clar el tenen a casa, tot i que al rival de la parròquia, la UE Santa Coloma. Els de Boris Antón, cal recordar, van capgirar l’eliminatòria que els enfrontava contra l’FC Ballkani en la primera ronda prèvia de la UEFA Chamions League als penals.

És una fita molt i molt complicada, però mai impossible. A això és el que s’ha d’agafar l’equip juvenil de l’FC Santa Coloma de cara la tornada de demà (19.30 hores) de la Youth League davant el JK Tallinna Kalev després de caure fa dues setmanes per 7-0.

Per Pol Forcada Quevedo

