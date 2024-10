Unanimitat en l'elecció d'Espot Miró

Aquesta tarda ha tingut lloc l'assemblea general ordinària del Comitè Olímpic Andorra (COA) per a l'elecció de Xavier Espot Miró com a nou president de l'ens, una decisió que s'ha acabat votant per unanimitat de les 32 federacions esportives, tot i que en un principi aquesta opció no era ni de bon tros clara.

L'arribada d'Espot Miró al capdavant del COA era més que evident, potser gairebé inevitable, ja que la seva va ser l'única candidatura presentada per agafar el relleu a Jaume Martí després de 22 anys, Ara bé, a principis de setmana es va informar que la Federació Andorrana de Natació (FAN) – i segons aquesta ha esmentat, amb el suport d'altres federacions com la d'atletisme – volia impugnar la llista presentada per Espot Miró perquè aquesta incloïa a Toni Guerra com a secretari general, incomplint els estatuts per superar el màxim de mandats, tot i que en realitat, per qüestions tècniques, sí que es podia tornar a presentar.

Finalment, la inflexibilitat de la FAN i altres ha fet que el nou president del COA anunciés que Guerra només formarà part de la junta fins després dels Jocs dels Petits Estats. A partir de llavors, s'encarregarà de formar un nou secretari o secretària general, i fins al moment se centrarà en la preparació dels Jocs. En aquest sentit, Espot Miró ha esmentat que ja té al cap el o la possible successora, tot i que no ha volgut oferir més detalls assegurant que la decisió de la nova incorporació serà de la junta i no únicament seva. "L'esport andorrà ha d'estar unit i avingut, ja que les desavinences no poden mai afavorir-lo, ni al COA ni a les federacions. Hem de ser rigorosos i tenir sentit comú", ha apuntat el nou president de l'ens en declaracions per a RTVA.