Espot reitera la intenció d'implicar "cada vegada més" la ciutadania en la vida política

La Visura Ciutadana, un òrgan independent creat per promoure la participació ciutadana, ha celebrat el seu primer any en funcionament amb una trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot, aquest dimarts a l’edifici administratiu del Govern. Composta per 10 ciutadans independents, la Visura actua com a pont entre la societat andorrana i els principals actors polítics i institucionals, amb l’objectiu de debatre i aportar criteris sobre temes d'interès general.

Durant la reunió, Espot, acompanyat per la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha destacat la Visura com una "eina innovadora" que permet al Govern connectar amb la societat de manera més directa i efectiva. "Ens mantenim ferms en l’objectiu d’implicar cada vegada més la ciutadania en la vida política i en les decisions que ens afecten a totes i a tots", ha afirmat. El cap de Govern ha subratllat que les administracions "no poden treballar de manera aïllada" i que han d'obrir-se al coneixement i les opinions de la ciutadania.

Cal remarcar que tot i que els seus informes no són vinculants, la Visura Ciutadana es concep com un òrgan de consulta que crea un canal de comunicació bidireccional amb les institucions. Els 10 membres, seleccionats mitjançant sorteig el febrer del 2023, exerceixen les seves funcions durant un mandat de dos anys, regulant-se de manera autònoma i independent, d'acord amb el Reglament de participació ciutadana.