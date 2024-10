Andorra Business destina 180.000 euros en subvencions per a petites i mitjanes empreses

El 85% del pressupost es reservarà per a empreses amb una facturació inferior a 350.000 euros, mentre que el 15% restant anirà destinat a empreses amb una facturació d'entre 350.000 i 3 milions d'euros. Aquestes mesures pretenen impulsar la competitivitat i la modernització del teixit empresarial andorrà.

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 180.000 euros, i es focalitzarà en serveis clau com la innovació, la internacionalització, l'optimització empresarial i la promoció de la igualtat en l'àmbit empresarial. L'ajuda podrà cobrir fins al 80% del cost dels serveis contractats, amb un màxim de 6.000 euros per beneficiari.

Andorra Business ha anunciat l'obertura de la segona convocatòria de subvencions per a empreses, amb l'objectiu de donar suport a petites i mitjanes empreses del Principat. Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui i fins al 4 de novembre, segons ha informat l'entitat aquest matí.

Per El Periòdic

