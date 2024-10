Subhasta benèfica per finançar una obra d'art de la verge d'Ordino

La Capsa, espais de creació, ha organitzat una subhasta benèfica amb la participació de prop de 40 artistes, sota el títol 'Ai, la verge'. L'objectiu d'aquesta iniciativa és recaptar fons per finançar la creació d'un quadre de la verge d'Ordino, obra d'un dels artistes de l'Art Camp de l'any passat, el qual es convertirà en patrimoni de la parròquia.

La iniciativa compta amb la col·laboració tant d'alumnes de La Capsa com d'altres escoles d'art del país, els quals han creat obres inspirades en la imatge de la verge. També hi participen artistes professionals reconeguts com Cecilia Santañes, Naira Galdós, Martín Blanco, Alfons Valdés i Gemma Pieras, entre d'altres.

La subhasta benèfica se celebrarà el dijous 10 d'octubre a l'edifici sociocultural L’Estudi, on les obres s'exposaran a partir de les 20.00 hores, coincidint amb un còctel. Els artistes han fixat els preus de sortida, i els assistents podran licitar augmentant les ofertes de 10 en 10 euros.

Les obres estaran exposades fins al 5 de novembre. Aquelles que no siguin venudes durant la subhasta podran ser adquirides a través d'ofertes en sobre tancat, amb un preu mínim igual al de sortida.