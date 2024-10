Adjudicat per 400.000 euros el projecte d'Andorra Sostenible

El Govern d'Andorra, concretament el ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, ha adjudicat definitivament la gestió del servei d'Andorra Sostenible a l'empresa BMS Consultoria Estratègica SAU, segons s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). El projecte, impulsat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, comptarà amb un pressupost total de 400.000 euros per a un període de quatre anys.

El concurs per a la licitació del servei es va fer públic el passat mes de juliol, amb l'objectiu de trobar una empresa capacitada per gestionar aquest projecte ambiental. Finalment, la gestió ha estat adjudicada a la consultoria, la qual rebrà 50.000 euros anuals per cada un dels dos lots del servei, inclòs l'IGI. El contracte, amb una durada de quatre anys, es formalitzarà a partir de la data de signatura, garantint la continuïtat i el desenvolupament d'aquest servei en el marc de les polítiques ambientals del Principat.

Aquest projecte, que busca impulsar la sostenibilitat i la protecció del medi ambient a Andorra, s'emmarca en el pla del Govern per fomentar una major responsabilitat ambiental al país. L'adjudicació s'ha fet seguint un concurs nacional obert, tal com es va detallar en l'edicte de licitació publicat el 17 de juliol al BOPA.