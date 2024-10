La capital inverteix 134.000 euros per millorar la seguretat dels vianants a l’avinguda d’Enclar

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat definitivament les obres de reordenació dels passos de vianants a l’avinguda d’Enclar a l’empresa Construccions Neu, SLU. El projecte, que té un pressupost de 134.120,86 euros, es va atorgar mitjançant un concurs nacional obert, tal com s'ha anunciat en el BOPA d'aquest dimecres.

Aquestes obres tenen com a objectiu millorar la seguretat i l’accessibilitat dels vianants a l’avinguda d’Enclar, una de les artèries principals de la capital, reordenant els passos de vianants per optimitzar el flux de circulació i garantir un entorn més segur per als usuaris de la via. La iniciativa s’emmarca dins les polítiques urbanístiques del Comú de la capital per fer més accessibles i segures les zones de trànsit per als ciutadans.

A més d'aquestes novetats més destacades cal afegir que al pas situat al semàfor de la cruïlla del carrer de les Escoles, tot just al davant de la parada d'autobús, s'elimina l'elevació i es modifiquen les voravies per facilitar l'accés dels vianants. Es farà la mateixa actuació al pas de vianants que està situat just arribant a la rotonda de l'Espai Columba. Els altres cinc passos restants es mantenen al mateix lloc, però s'allarguen les rampes, de tal manera que siguin el doble de les actuals, la qual cosa facilita que es pugui reduir el pendent.

El contracte es va formalitzar després de l’aprovació per part de la Junta de Govern el 24 de setembre del 2024, i les obres s'executaran sota la supervisió de les autoritats comunals, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties durant el període de treball. Els ciutadans podran veure els beneficis d’aquestes millores un cop completades les intervencions, reforçant la seguretat i la qualitat de la via pública.