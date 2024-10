Continuen buscant l'origen de la fuita de gasoil mentre Capesa encomana diferents anàlisis de qualitat

Una forta olor de gasoil va alertar ahir a la nit als veïns de la part baixa de la vall del Madriu d'Escaldes-Engordany, els quals van avisar als Bombers al voltant de les 22.00 hores. Aquests es van desplaçar fins al lloc dels fets i van determinar que es tractava d'una fuita de gasoil, de la qual no s'ha trobat encara el seu origen, segons han indicat a aquest mitjà. A més, tal com indica el protocol per a aquest tipus de casos, es va alertar tant a Govern com a la corporació comunal escaldenca.

En el moment que es van iniciar les comprovacions, el Comú d'Escaldes va avisar a Capesa, l'empresa que s'encarrega del tractament de l'aigua de la parròquia. El director de l'empresa, Eduard López, ha explicat a EL PERIÒDIC que al voltant de la mitjanit va rebre l'avís de la fuita de gasoil, motiu pel qual es va desplaçar fins a la vall del Madriu per observar que estava passant. Segons aclareix, aquesta fuita no ha arribat al punt on s'agafa l'aigua que abasteix el Comú d'Escaldes-Engordany.

Tot i que López assegura que hi ha un detector d'hidrocarburs a la presa, va prendre la decisió d'encarregar una anàlisi a l'empresa Biotop per confirmar que aquesta aigua no estava contaminada per hidrocarburs. Segons indiquen des dels laboratoris, aquestes anàlisis ja s'han realitzat i els resultats estarien a punt de ser coneixedors per part de l'empresa d'aigües. A més, tant Capesa com Biotop han explicat que una de les anàlisis que s'ha demanat està relacionat amb els carburants, els quals s'han d'analitzar fora del Principat, motiu pel qual trigaran una mica més.

Per poder contenir el vessament de gasoil que es troba al Valira a causa d'aquesta fuita, els Bombers han informat que treballen sobre el terreny per poder minimitzar l'impacte, motiu pel qual han instal·lat uns xurros que serveixen per retenir el vessament. Per altra banda, continuen la investigació per detectar l'origen juntament amb els tècnics de Medi Ambient, la Policia i Protecció Civil, segons han informat a través de la xarxa social X.

D'altra banda, el Comú ha volgut apuntalar a aquest mitjà en què aquesta fuita no està afectant les aixetes de les fonts del projecte Caldes, ja que aquestes estaven temporalment aturades. A més des del Comú han explicat que les aigües de les banyeres continuen en actiu degut a què aquestes funcionen amb aigua potable i aigua termal, unes aigües que com bé ha anunciat Capesa, no es veurien afectades.

