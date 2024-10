Avís groc per intenses ràfegues de vent a partir de la mitjanit

El Servei Meteorològic activa l'avís groc per les precipitacions i intenses ràfegues de vent que s'esperen a partir d'aquesta mitjanit. Segons informen, durant aquest dijous s'esperen ràfegues de fins a 70 km/h als cims i de 40 km/h als fons de valls. La previsió, a més, és que el pas del front que afectarà el país aquest dimecres a la nit deixi precipitacions generals i no es recuperi l'estabilitat fins al proper dilluns.



Així doncs, la jornada de dimecres està marcada per la presència de núvols alts i mitjans que velaran el cel. A partir del migdia serà el moment en què augmenti la nuvolositat i es deixi pas al front que aportarà precipitacions a partir del vespre. Aquestes seran febles però generalitzades, i podran persistir fins a la matinada, quan al sud del territori s'obriran amples clarianes.



De cara a dijous, el desplaçament cap a l'est de la pertorbació deixarà un dia majoritàriament sec i assolellat, mentre que els núvols residuals del país s'aniran esqueixant durant el matí. Aquest moviment portarà un augment del vent i un gir d'aquest a component nord que afavorirà, a la tarda, el retorn dels núvols al vessant nord del Pirineu i lleugeres precipitacions al vespre.