Gerard Mora i Adrià Regada no acaben el Mundial de ruta de Zúric

El Campionat del Món de ciclisme es va dur a terme al llarg de la setmana passada a Zúric, la ciutat més gran de Suïssa, i va comptar amb la selecció andorrana formada per Adrià Regada i Gerard Mora. Cal destacar, però, que tots dos van prendre part en la prova de ruta, i no en la contrarellotge, i el seu periple no va acabar com s'esperava. Mora, en categoria Júnior, no va poder finalitzar la prova després de veure’s immers en una caiguda múltiple, igual que Regada qui també va viure en primera persona el que és una caiguda grupal i, tot i que va poder canviar la seva bicicleta, va ser tallat a falta d’una volta pel final.

"Ha estat una cursa molt nerviosa. La caiguda ha estat davant, jo estava ben col·locat i m’ha agafat de ple", va esmentar Mora, tot indicant que la caiguda va ser una llàstima perquè se li va trencar la cadena i posteriorment va ser impossible el grup capdavanter. Però, "m'ha servit d'experiència", va completar. Per la seva part, Regada es va mostrar content tot i els inconvenients de la cursa, així com amb ràbia perquè "no he pogut acabar cap dels tres Mundials en els quals he participat i crec que ja em toca".