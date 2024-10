Frenar el consum de pornografia en el jovent, objectiu de la tercera campanya de Projecte Vida

L'associació de Projecte Vida ha presentat aquest matí com es desglossarà i funcionarà la tercera setmana del seu Cicle de sensibilització i reducció de danys d'addiccions al Principat d'Andorra. Una nova edició de la campanya que enguany compta amb el suport del Comú d'Andorra la Vella, així com d'Andorra Telecom i Unicef Andorra. Una ocasió que ha desencadenat avui la compareixença al Centre de Congressos de la presidenta de l'associació, Eva Tenorio, juntament amb la cònsol major de la capital, Olalla Losada; amb la responsable RSE d'Andorra Telecom, Inés Martí, i la presidenta d'Unicef Andorra, Marianela Vila. "Els menors tenen lliure accès avui dia al contingut explícit d'adults molt d'hora i a través dels seus dispositius digitals. Si no se'ls controla aviat, estan exposats a equivocar-se", ha afirmat Martí sobre la temàtica escollida.

Pel que fa als detalls, el cicle engloba uns espais de xerrada i diàleg oberts a tothom i gratuïts, els quals es duran a terme a la sala Ària del Centre de Congressos entre els mesos d'octubre i novembre. Cal detallar que aquest mes, el dia 7 d'octubre, assistirà com a ponent el doctor valencià Francisco Salvador Pascual, especialista i diplomat en alcoholisme. D'altra banda, de cara a novembre, intervindrà el dia 11 el sexòleg i doctor en psicologia clínica Jose Luis García per tractar la prevenció al consum de pornografia i de com aquesta influeix en el nostre cervell, i més en el cas dels adolescents. "Pensem que la prevenció ha de ser multidisciplinària", ha asseverat Tenorio durant la presentació de la campanya.

D'aquesta manera, la primera a celebrar la iniciativa ha sigut la cònsol major, qui ha agraït a l'entitat de Tenorio la nova edició del cicle preventiu, assegurant que estan "molt contents de poder comptar en el país amb aquests tipus d'espais de diàleg i sensibilització per tractar les addiccions". Tot seguit, la presidenta de Projecte Vida ha donat els detalls d'aquesta tercera campanya de sensibilització, quedant dividida en dues jornades (7 d'octubre i 8 i 11 de novembre a les 19:00 hores) i comptant així amb una trentena de professionals experts en matèria de joventut gràcies a la subvenció del ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

En aquest sentit, Martí ha insistit que l'abús de la pornografia "és un dels problemes més preocupants que hi ha ara mateix en la societat, sobretot de cara als nens", aspecte el qual Tenorio ha emfatitzat que, tot i no poder-se considerar una addicció com a tal, "resulta molt comú que els joves abusin d'aquest contingut, el qual molts cops els hi arriba directament a ells". Una responsabilitat que ha de ser de tothom, "des del compromís de les famílies fins als experts en la matèria, per instruir així als més vulnerables", ha remarcat Martí.

Al seu torn, la presidenta d'Unicef ha apuntalat que des de l'entitat ja fa dos anys que van iniciar la campanya d'ús responsable de les tecnologies i una per trencar els tabús. Una problemàtica social que no només afecta el nostre territori, ja que com desprenen les darreres dades del Govern d'Espanya 7 de cada 10 adolescents consumeixen habitualment aquests continguts sexuals, els quals molts cops deriven en conductes violentes cap a la dona.