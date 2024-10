Escaldes-Engordany lidera el mercat amb un preu mitjà de lloguer de 3.000 euros mensuals

L'informe trimestral de Pisos.ad, corresponent al període de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2024, reflecteix les diferències significatives en els preus de lloguer dels pisos disponibles actualment al portal immobiliari. Escaldes-Engordany es consolida com la parròquia amb els preus més alts, amb una mitjana superior als 3.000 euros mensuals per pis. Per contra, Canillo ofereix les opcions més assequibles, amb un preu mitjà de lloguer al voltant dels 1.500 euros mensuals. A nivell general, el preu del lloguer ha experimentat una caiguda del 10,76% respecte al trimestre anterior

Pel que fa a les cases, Canillo també destaca per tenir el preu per metre quadrat més alt entre les opcions disponibles al portal, superant els 20 euros/m². En canvi, les parròquies de Sant Julià de Lòria i Encamp ofereixen els preus per metre quadrat més baixos, situant-se al voltant dels 10 i 20 euros/m² respectivament. En aquest segment, els preus han caigut gairebé un 15% respecte al trimestre anterior.

En el mercat de venda, les propietats disponibles a Ordino tenen els preus més elevats, tant per a pisos com per a cases. Els preus de venda d'un pis a aquesta parròquia superen el milió d'euros, mentre que les cases arriben als tres milions d'euros. Per contra, les opcions més assequibles es troben a Encamp i Sant Julià de Lòria, amb pisos per sota dels 500.000 euros i cases amb un preu inferior a 1.500.000 euros.