El Campus de l'Experiència inicia el curs amb 60 alumnes i prepara la seva primera promoció

A banda de les classes, el programa inclou visites i activitats culturals, així com un viatge de final de curs . En edicions anteriors, els estudiants van visitar el sud de França i la ciutat de Roma. Enguany, la destinació encara està per decidir, ja que seran els alumnes qui l'escolliran, segons informa l'ANA.

La directora de Creand Fundació, Francesca Ros, ha expressat la seva satisfacció pel nombre d'inscripcions d'aquest any, amb un total de seixanta alumnes, incloent-hi quatre noves incorporacions. "No volem créixer més perquè prioritzem la qualitat sobre la quantitat, i l'èxit és evident, ja que tenim una llista d'espera de més de trenta persones" , ha explicat Ros. Les classes es faran cada dimecres de manera presencial, complementades amb sessions en línia.

El Campus de l'Experiència de Creand Fundació i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha iniciat aquest dimecres el seu tercer curs amb la primera jornada de classes presencials . Una seixantena d'alumnes, tots majors de 50 anys , participen en aquest programa de formació, en el qual aprendran un ampli ventall d'assignatures com geografia, art antic, història d'Andorra o astrofísica. Entre els participants, 38 es graduaran en el postgrau de Ciència, Cultura i Societat el pròxim mes de juny, convertint-se en la primera promoció d'aquest programa iniciat el 2022.

