Alende diu que amb l'obligat nou esquema "ens movem diferent, però estem còmodes"

Es deia l'altre dia que amb l'inici de Primera Federació – ja són sis jornades – l'FC Andorra no havia donat la sorpresa, des d'un punt de vista negatiu, i es manté al play-off. "Portem una bona dinàmica", ha dit aquest matí Diego Alende, apuntant que els tricolor han jugat quatre jornades fora de casa i que des de la primera no han vist la derrota. De fet, en aquell partit inaugural de la competició va ser l'únic que els pirenaics no han sumat cap punt. En aquest sentit, el central ha assegurat que l'equip està fent les coses bé tot i que hi hagi coses a millorar, aspecte més que normal tenint en compte "que portem pocs partits com a un nou conjunt".

En relació amb això, el jugador ha assenyalat que el marge de millora ara per ara passa pel joc amb pilota i en defensa. Però, "som un equipàs i estic molt content per com treballem", afegia, i "cal continuar aquesta dinàmica perquè sortiran coses boniques". El partit no va ser res de l'altre món, però endur-se un punt de l'Anxo Carro, on el Lugo no perd des del passat 7 d'abril, té mèrit: "És un rival molt potent i sabem que podíem haver fet un matx millor, però cada punt fora de casa s'ha de valorar".

DIEGO ALENDE: «Ascendir seria la cirereta per a un any que vull que sigui bonic»

Demanat pel nou esquema que Ferran Costa ha hagut d'implementar a causa de les lesions, jugant amb tres centrals i dos carrilers, el gallec ha esmentat que "ens movem diferent, però estem còmodes". Al duel del darrer cap de setmana "vam estar bé" amb tres darrere i el conjunt "va ser sòlid en defensa, amb prou feines ens van generar ocasions", asseria Alende, reconeixent que ara toca continuar treballant per suplir les baixes "quan la gent no està".

A títol personal, s'ha hagut de readaptar passant de central a lateral, una posició en la qual ja va jugar al Celta B sota les ordes de Rubén Albés: "Tot i que feia temps que no hi jugava, és una posició en la qual m'hi puc adaptar bé". Així mateix, ha passat de ser un reserva amb el qual no es comptava a ser indiscutible a l'onze andorrà: "En un moment del curs passat no s'estava comptant amb mi i es va valorar sortir, i Ferran des de la seva arribada m'ha donat molta confiança i estic molt agraït".

A la tornada a l'Estadi Nacional, aquest diumenge (12.00 hores), els del Principat s'enfrontaran amb el Real Unión, un rival que està cridat a estar en les primeres places de la categoria.