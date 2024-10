Cande Moreno enceta la pretemporada amb bones sensacions després de l'operació

L'esquiadora Cande Moreno ha començat la pretemporada a Corralco (Xile), tot i que l'esquema d'entrenaments no ha estat el mateix a causa de la seva operació del lligament creuat del genoll que la va deixar parada quasi tota la temporada anterior. Segons han esmentat en un comunicat emès per la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), la tricolor ha obtingut molt bones sensacions durant els primers entrenaments, tot i que les condicions meteorològiques no eren les ideals. "Anem pujant la intensitat a poc a poc. El genoll està responent mol bé, així que anem pel bon camí", ha confirmat.

Durant els primers entrenaments, enfocats a la readaptació, Moreno ha estat practicant esquí lliure amb neu tova i pluja intermitent que "per la feina que estic fent ara, d'esquiar amb tranquil·litat, tornar a trobar sensacions i a baixa intensitat, ja ens va bé", ha declarat. L'andorrana s'ha mostrat contenta de tornar a posar-se els esquis i fer treball per millorar el genoll operat el qual, de moment, està responent bé a la càrrega.

L'esquiadora continuarà a Sud-amèrica amb la pretemporada fins al pròxim 17 d'octubre, on es troba amb la seva companya Jordina Caminal i l'entrenador Xavier 'Xoque' Bellsolà.