Només 10 de 150 empreses han presentat el pla d'igualtat dins del termini establert

El Govern ha decidit aquest dimecres ampliar el termini fins al 31 de desembre perquè les empreses amb 50 o més treballadors compleixin amb l'obligació de presentar els seus plans d'igualtat. Inicialment, el termini finalitzava l'1 d'octubre, però la baixa resposta per part de les empreses ha forçat l'Executiu a acordar una pròrroga. Segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, només 10 de les 150 empreses obligades han entregat els plans, deixant-ne 140 pendents.

Casal ha subratllat que l'ampliació es justifica perquè "és una mesura nova que implica una càrrega de treball addicional per a les empreses" i perquè és el primer any en què s'exigeix la presentació d'aquests plans. A més, el ministre ha destacat la voluntat del Govern de facilitar l'adaptació de les empreses a la normativa. Per assegurar que la informació arribi als afectats, s'enviarà una carta a les 140 empreses pendents, recordant-los l'extensió del termini.

Durant la seva compareixença, Casal ha deixat clar que aquesta serà l'última pròrroga: "El Govern no prorrogarà eternament els plans d'igualtat, i algun dia s'hauran de presentar", ha afirmat, descartant futures extensions. A més, el ministre portaveu ha explicat que el termini per presentar els plans d'igualtat – obligatoris per a les empreses de cinquanta o més treballadors i voluntaris per a les de menys – coincideix amb la data límit per al registre de la bretxa salarial, la qual també ha estat prorrogada fins al 31 de desembre. Tot i que el ministre no ha pogut concretar quantes empreses han complert amb el registre de la bretxa salarial, ha tornat a encoratjar les empreses a completar aquesta tasca abans de la data establerta.

El termini per registrar la bretxa salarial, inicialment fixat per al 30 de juny, es va estendre també fins a finals d'any per donar més marge a les empreses. Casal ha recalcat que la bretxa salarial afecta totes les empreses, independentment del nombre de treballadors, i que és fonamental complir amb aquesta obligació dins del nou termini.