L'avaluació de l'acompliment de l'Administració general es farà en períodes biennals a partir del 2026

L'avaluació de l'acompliment de l'Administració general es faran en períodes biennals que iniciaran en el 2026, segons ha indicat el secretari d'Estat de Funció Pública, Marc Cornella, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Aquesta proposta del ministeri d'Afers Social i Funció Pública ha obtingut avui la llum verda per part de Govern. Segons ha informat Cornella, aquest sistema serà voluntari i aplicable a tots els funcionaris de l'Administració general que tinguin una antiguitat mínima d'un any i que hagin superat el període de prova.



Cornella ha explicat l'estructura temporal del nou sistema, la qual consisteix en una etapa de dos anys consecutius, i cadascun d'ells es divideix en dos cicles avaluadors. És a dir, l'AvAc comprèn un total de quatre objectius al llarg de l'etapa completa d'avaluació de dos anys. Davant d'aquests cicles, Cornella ha esmentat que si un treballador és absent durant 180 dies en un any, aquest no pot participar en el període de procés d'avaluació d'aquell any, però sí que pot participar en l'etapa, pel fet que aquesta dura dos anys.



Segons ha explicat el secretari d'Estat el reglament es determinarà en objectius que han de ser metes concretes, quantificables, assolibles, realistes, específiques i finites. Aquests objectius poden ser de manera individual o col·lectiva, tot i que l'avaluació sempre serà de forma individual. L'avaluador d'aquests objectius serà el comandament immediat al funcionari concernit i gestionarà tot el procés d'avaluació de l'acompliment de totes les persones que en depenen jeràrquicament o funcionalment d'ell. Cada objectiu s'ha d'acompanyar dels indicadors de mesura que permeten valorar-ne l'assoliment individual de cada funcionari, ja sigui un objectiu col·lectiu com unipersonal.



Finalment, Cornella ha explicat que la primera prima que rebrà la primera promoció d'aquesta avaluació serà el 2028 amb la finalització del primer període. Aquesta prima retributiva serà coneixedora per part dels avaluats abans de l'inici de cada període, i serà variable no consolidable segons els objectius assolits, entenent que si no s'assoleix cap objectiu la retribució serà zero i si s'assoleixen tots, serà una retribució del 100%.