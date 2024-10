Policia alerta que les estafes amb falses inversions són un frau que va "a l'alça"

Nou avís preventiu de part del cos policial, juntament amb l'Autoritat Financera Andorrana, per fer front i evitar les estafes relacionades amb falses inversions. Així ho ha comunicat aquest matí la Policia, mitjançant un vídeo a les xarxes socials per alertar i fer saber que aquest tipus de frau "ha anat a l'alça els darrers anys i es demana a la ciutadania molta prudència".

Entrant en detalls, es tracta d'una estafa molt recurrent en els darrers anys, i en la qual els ciberdelinqüents actuen amb modalitats diferents per enganyar a les seves víctimes; entre els mètodes més emprats, destaquen suplantar la identitat a les xarxes socials de perfils que asseguren haver fet inversions en criptomoneda i haver tingut "molt d'èxit". Un parany que si un no pensa una mica és fàcil de caure, i més en cas de "suplantar la identitat de contactes afins i fer-se passar per amistats, en la qual allà l'enguany és total", manifesta la Policia, recomanant "no abaixar la guàrdia i sospitar de tot el que sigui relacionat".

Pel que fa a la metodologia dels estafadors, val a dir que molts cops propaguen els seus paranys a través d'anuncis falsos, remarcant "grans oportunitats d'inversió", o bé amb altres continguts publicitaris o patrocinats per altres persones famoses o conegudes en l'entorn digital per aportar una falsa credibilitat. A més, el cos explica que també poden fer servir l'ús d'intel·ligència artificial.

A banda d'això, cal fer entendre que en la majoria dels casos, els ciberdelinqüents fan creure a la persona interessada que "amb una aportació no molt gran, podran guanyar molts diners ràpidament". Aquesta és la frase més repetida del seu modus operandi, i en la qual si es cau, l'usuari mai veurà retornats els seus diners. Finalment, la Policia reitera a tota la població que abans d'efectuar qualsevol inversió, "cal assegurar-se molt bé que s’opera amb empreses autoritzades o registrades".