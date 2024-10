L'FC Santa Coloma no aconsegueix l'èpica davant el JK Tallinna Kalev.

Punt final del camí i l'estrena de l'FC Santa Coloma en la Youth League. Després del 7-0 en l'anada contra el JK Tallinna Kalev, els d'Àlex Moya van anar ahir sota les previsions i van caure als camps de la Borda Mateu per 0-4, tot i aguantar el 0-1, marcat per Raiko Ilves, fins al minut 66. En la segona part, tot el treball defensiu fet va acabar desapareixent amb tres gols més dels estonians marcats per Romet Nigula, Aleksandr Šurõgin i Dylan Sal-Al-Saller, respectivament. De fet, el 0-4 es va marcar ja en l'afegit i de penal. Així doncs, el JK Tallinna Kalev ha passat a la següent ronda amb un resultat final d'11-0, on s'enfrontarà a l'Olympiacos, vigents campions de la competició.