Contra el Baskonia preocupats pel seu joc ràpid

Començar de cap i de nou. El MoraBanc Andorra ja ha deixat enrere la derrota de la jornada d'obertura de l'ACB davant el Dreamland Gran Canària i se centra en el complicat duel d'aquest dissabte (18.00 hores) contra el Baskonia. "Aquesta setmana hem entrenat bé, amb bon ànim i la intensitat correcta", deia aquest matí Natxo Lezkano abans d'iniciar la darrera sessió dels seus al Principat abans de marxar demà cap a Vitòria.

El basc ha reconegut que tots els desplaçaments són difícils, però estrenar-se lluny de la Bombonera al Fernando Buesa Arena "es complica una mica més". "Quan juguem amb equips de molt alt nivell d'Eurolliga és una altra cosa", ha completat Lezkano, tot fent esment que per als de Pablo Laso serà l'estrena a casa seva i "segur voldran donar un bon espectacle". En aquest sentit, el tècnic ha assenyalat que el duel serà "molt complicat", tot i que van amb il·lusió, ganes de fer les coses bé i ser competitius.

Per a fer-los front és imprescindible aturar el seu contraatac, segons ha dit Lezkano, a qui el joc ràpid dels vitorians és el que més el preocupa. "Juguen a un nivell d'intensitat molt alt buscant sempre encistellar ràpidament", asseria el de Portugalete, afegint que els tricolor són físicament inferiors i si volen estar endollats en el partit aquesta és una batalla que no poden perdre. Del Baskonia també ha destacat el joc sense pilota, el rebot, l'u contra u, etc. "Tenen moltes armes". Així mateix, els tricolor han de fer una passa endavant a la pintura i defugir de l'actuació del darrer cap de setmana, amb Lammers encara adaptant-se, dos Anjos desaparegut i Llovet jugant més que el brasiler. Tot i això, l'entrenador espanyol considera que és massa d'hora per fer valoracions. "Hem fet una bona pretemporada i el primer partit lliguer va ser contra un gran equip, però ara és massa d'hora per jutjar", deia, incidint que tot l'equip ha de millorar encara.

Luz, en dinàmica d'equip

Amb una lesió al soli de la cama esquerra, Rafa Luz en principi havia d'estar unes quatre setmanes de baixa. No fa ni tres que va passar i el base brasiler ja està en dinàmica d'equip. Natxo Lezkano ha assegurat que es troba bé, tot i que no volen córrer riscos.

Una lliga amb el llistó alt

La primera jornada de l'ACB va deixar un parell de sorpreses, com la derrota del València a la pista del Manresa, o la del Reial Madrid davant el Leyma Corunya, pròxim rival del MoraBanc després del Baskonia. En aquest sentit, el tècnic dels andorrans ha assegurat que la Lliga Endesa té enguany un nivell molt alt: "És encara més exigent que el curs anterior. Els acabats ascendits han fixat molt bé i la resta també, i no veig a cap conjunt per sota del nivell de la lliga".