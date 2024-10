L'endeutament global de les empreses va incrementar-se un 13,24% després de la pandèmia

Després de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 el 2020, el 2021 va marcar una clara recuperació per a les empreses andorranes, tant en activitat com en beneficis i rendibilitat. Molts sectors van superar les xifres anteriors a la pandèmia, recuperant la tendència de creixement que s’havia aturat l’any anterior.

Segons les dades publicades aquest dijous pel Departament d'Estadística, la rendibilitat financera — la qual mesura la relació entre el resultat de l'exercici i els fons propis de les empreses — va assolir un 3,7%, un increment del 97,12% respecte a l'any anterior. Els sectors d'educació, activitats sanitàries i serveis socials van destacar especialment, amb una rendibilitat financera del 68,22%.

En termes de solvència, a través de la qual s'analitza la capacitat de les empreses per afrontar deutes sense comprometre noves inversions, els sectors d'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, així com transport i emmagatzematge, van mostrar els valors més alts, amb 47,6 i 7,71 euros per cada euro de deute, respectivament. En conjunt, les empreses andorranes tenien 4,1 euros en recursos per cada euro de deute, un 11,69% menys que l'any anterior, fet que reflecteix una lleugera pèrdua de solidesa financera després de la crisi del 2020.

Pel que fa a la liquiditat, que indica la capacitat de les empreses per cobrir els passius corrents amb els seus actius corrents, les dades del període 2017-2021 mostren que els sectors econòmics han mantingut nivells de liquiditat superiors a 1, la qual cosa suggereix una capacitat suficient per fer front a les obligacions financeres a curt termini.

En relació amb el compte de pèrdues i guanys, el 2021 va veure un augment notable del resultat d'explotació, que va créixer un 84,69%, situant-se en 751,88 milions d'euros. Aquest creixement va ser impulsat per l'increment dels ingressos d'explotació, els quals van pujar un 22,97%, així com per una lleugera reducció de les amortitzacions, que van caure un 3,66%. Tot i que les amortitzacions van representar només el 6,01% de les despeses totals d'explotació, el consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials va ser la partida més significativa, amb un pes del 56,07%, seguit de les altres despeses d'explotació, amb un 19,32%.