Xavi Jové i Òscar Cabanas, els representants andorrans al Mundial de Gravel

Xavi Jové i Òscar Cabanas representaran a la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) en el pròxim Campionat del Món de Gravel, el qual es portarà a terme a les poblacions de Halle i Leuven aquest cap de setmana. Ambdós participaran diumenge en la prova elit, prova amb una distància de 182 quilòmetres que passarà pels boscos belgues.

Jové arriba amb un bon estat de forma i amb l'experiència d'haver aconseguit un 51è lloc l'edició passada i "amb moltes ganes". L'objectiu, segons ha indicat el ciclista, és millorar la posició de l'any passat, tot destacant que un gran resultat seria estar entre el top40, tot i que per això primer "cal pedalar i ja veurem". "Espero trobar-me bé i no tenir cap avaria mecànica perquè estic molt motivat i espero estar el més al davant possible", ha completat.

Per la seva part, Cabanas tampoc serà nou en els Mundials de Gravel. La seva experiència va passar el curs anterior per una punxada a les primeres corbes, la qual cosa el va relegar a places endarrerides. Malgrat tot, l'andorrà espera no tenir problemes mecànics: "Crec que millorar la posició de l'any passat és factible. Físicament em trobo bé i les sensacions són bones, i crec que puc fer una bona carrera tot i que serà llarga", ha apuntat.

Els corredors de la FAC es desplaçaran avui cap a Bèlgica, el dissabte faran l'entrenament i el reconeixement i diumenge la cursa.