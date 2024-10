Oblidar-se de la sotragada a Indonèsia, l'objectiu de Cardelús al Japó

Les dues sessions de divendres a Motegi començaran a les 02.50 i les 07.05 hores, mentre que l’entrenament classificatori està programat per a les 06.45 hores de dissabte i la cursa per diumenge, a les 05.15 hores.

Des del punt de vista físic, des del seu equip han informat que al pilot encara li fan mal totes aquelles zones que es va colpejar a la caiguda, inclòs el peu dret que s’havia lesionat a Assen. "Vaig sortir d’Indonèsia tocat tant físicament com mentalment. Tot el que va passar diumenge va ser frustrant i encara em queden les empremtes físiques perquè el dolor en algunes parts no ha marxat del tot", ha dit Cardelús al respecte. De cara la prova d'aquest cap de setmana, l'andorrà ha esmentat que espera anar millorant dia a dia i arribar bé als primers entrenaments de demà: "Mentalment toca aixecar-se i recomençar a Motegi, un circuit que té alguns punts força tècnics i que és molt peculiar". Allà, "espero reprendre la trajectòria i l’evolució de divendres i dissabte passat a Mandalika", ha completat el de Fantic Racing.

Motegi acollirà aquest cap de setmana el Gran Premi que tanca el primer triplet del calendari mundialista de MotoGP en aquesta recta final de la temporada. Després de passar per Misano , diumenge passat es va disputar el Gran Premi d’Indonèsia , i aquesta vegada arriba el Gran Premi del Japó. L’objectiu inicial de Xavi Cardelús en aquesta cita és oblidar-se de la sotragada que va patir a Mandalika després de caure a la volta de formació i posteriorment a la tercera volta de la cursa quan ja havia recuperat algunes posicions.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació