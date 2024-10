Ferida una dona de 28 anys en patir un accident de trànsit

Una dona va resultar ferida ahir a la nit en un accident de trànsit entre un turisme i una motocicleta, ambdós vehicles de matrícula andorrana. La policia va rebre l'avís al voltant de les 21:30 hores, moment en el qual es van traslladar fins al lloc dels fets a la rotonda de la Dama de Gel, a Andorra la Vella, segons informa el cos de seguretat. La conductora del vehicle de dues rodes va ser traslladada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on més tard va ser donada d'alta segons informa el centre de salut.

Per El Periòdic

