El Trofeu d’Ordino obre el campionat nacional

Aquest dissabte es disputarà al Pavelló Germans Riba d’Ordino el Trofeu d’Ordino, un campionat organitzat per la Federació Andorrana de Karate (FAndKarate) en modalitat de Kata (tècnica) i en Kumite (combat). La cita està destinada als més petits de la federació, dels 6 als 13 anys, i servirà per obrir el calendari nacional d'aquesta temporada. En aquesta ocasió hi ha inscrits un total de 53 competidors, repartits entre cinc clubs: Club Karate Fudo – Shin d’Escaldes, Engordany Club Karate Xavier Herver d’Ordino, Club Karate Jion de La Massana, Club Karate Encamp i Club Karate Tradicional Canillo.