L'Inter signa a Joseba Muguruza, un exprimera RFEF i Segona Divisió

Amb la Multisegur ja començada, els equips es continuen reforçant per fer front a una lliga que aspira a ser més competida que mai. En aquest sentit, l'Inter d'Escaldes ha fet oficial aquest matí la incorporació de Joseba Muguruza, un lateral dret que arriba lliure després de passar per Primera Federació i Segona Divisió.

Natural de Deba (Guipúscoa), Muguruza es va formar a la pedrera de la Reial Societat fins a arribar al segon equip, on hi va jugar durant tres temporades a l'antiga Segona Divisió B, l'actual Primera Federació, tenint un pas d'un any per l'Oiartzun. Fins llavors jugava com a extrem dret, però va fer les maletes cap al Castelló, en aquell moment també a Segona B, i va començar a jugar com a lateral. Al seu segon curs amb els valencians va finalitzar primer de lliga, assolint l'ascens al futbol professional, on va jugar només una temporada – 19 partits – abans de marxar un any al Sabadell, ja a Primera RFEF. Posteriorment la Cultural Leonesa es va fer amb els seus serveis, i allà s'hi ha estat els darrers dos cursos.