El nou Baròmetre de la Solidaritat de l'AR+I evidencia la falta de voluntariat a les ONG

Tots sabem que les ONG que tenim al Principat són un pilar fonamental per a l'ajut i suport envers els col·lectius menys afavorits i/o amb dificultats econòmiques. La qüestió que molts cops ens n'oblidem és com sobreviuen aquestes entitats i de quines i quantes persones estan conformades. Amb les dades més actualitzades del 2023 que avui ha traslladat el Grup de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I) juntament amb Andtropia en el seu 'Baròmetre de la Solidaritat', s'ha exposat que les ONG andorranes viuen, gairebé un 40% d'aquestes, sense tenir cap soci amb elles, a banda que el 84% de les mateixes es troben amb uns ingressos per sota dels 150.000 euros anuals.

Una sèrie de conclusions de les més rellevants que analitzen la supervivència del sector benèfic del nostre país, i pel qual avui ha comparegut per a la seva explicació el director de l'àrea de Sociologia de l'AR+I, Joan Micó, i la cap de projectes d'Andtropia, Mercè Miguel. "El principal objectiu de l'estudi és conèixer el pes de les ONG o Tercer Sector d'Andorra. Per això, s'han avaluat diferents blocs com l'econòmic, els recursos humans, el bon govern, la seva base social i el seu camp d'actuació", ha esclarit Micó a l'inici. Una enquesta que s'ha fet arribar a un total de 58 ONG i per la qual 32 han respost.

Dels punts principals, destaquen que les ONG andorranes adopten en un 81% la forma jurídica d'associació, i el 72% treballen exclusivament en l'àmbit local, a més que el 44% es dedica a donar suport a persones que pateixen problemes de salut. D'altra banda, l'àrea o camp on més entitats s'enfoquen és a la intervenció psicosocial o socioeducativa, la qual representa el 53% dels vots, seguida per un 41% de les que organitzen activitats d'esbarjo i de temps lliure. Pel que fa als seus components, el 53% d'entitats ratifica que els seus òrgans directius estan conformats entre cinc o nou persones, mentre que un altre 31% per menys de cinc. Aspecte lògic atenent a la tipologia 'petita' de la majoria d'ONG del país.

Sens dubte, un dels aspectes més preocupants ha sigut conèixer que el 38% d'ONG del Principat perviu sense tenir cap soci, aspecte que redueix en gran quantitat els ingressos percebuts, ja que, per contra, un 67% de les que tenen més de 500 socis (9% del total) ingressen més de 300.000 euros anuals. Val a dir que la meitat d'entitats (56%) perceben de mitjana entre 30.000 i 150.000 euros a l'any. Tanmateix, també crida l'atenció que el 18% de les entitats andorranes no tenen cap mena de voluntariat al seu equip, ni regular ni puntual. A banda d'això, i tot i ser un sector feminitzat, el nombre de dones que ocupen càrrecs directius (56%) i tècnics (60%) es troba per sota de la mitjana, mentre que a la posició administrativa l'ocupa el 91%.

Finalment, i durant la sessió posterior de preguntes a la premsa, la responsable d'Andtropia ha asseverat que el fet que prop del 40% de les entitats del país no tinguin cap soci "els preocupa per no comptar amb el suport d'una figura econòmica i bàsica que sustenta a moltes altres, i més en el sector del voluntariat". D'un altre costat, Miguel ha afirmat que veient les dades del baròmetre solidari, moltes entitats "van una mica endarrerides quant a la seva modernització i actualització digital, també pel fet de no comptar moltes vegades amb un equip tècnic. Si no tens prou recursos, tampoc pots contractar gent qualificada en aquest àmbit", ha sentenciat.