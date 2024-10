La Jornada Empresa 2024 d'Andorra Telecom impulsa la integració de la IA en el sector empresarial

La Jornada Empresa 2024, organitzada per Andorra Telecom, ha reunit més de 200 professionals de diverses empreses a l'ArtHotel per explorar les oportunitats de la intel·ligència artificial (IA), conèixer les seves aplicacions i advertir sobre els seus possibles riscos. Eric Risco, enginyer de software d'Andorra Telecom, ha destacat que la IA és una tecnologia "imparable" i ha animat les empreses a perdre la por a provar-la. "Cal que les empreses experimentin amb la IA, descobrint què fa bé, què fa acceptablement i on realment destaca, per integrar-la en el dia a dia", ha afirmat Risco, que ha centrat la seva ponència en les múltiples aplicacions d'aquesta tecnologia.

El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha inaugurat l'acte destacant la rellevància de trobades com aquesta per fomentar la innovació en el teixit empresarial d'Andorra. Posteriorment, el responsable d'Analítica Avançada i Data Science de Sanofi CHC Digital, Jordi Escayola, ha ofert la ponència 'Analítica avançada i intel·ligència artificial: casos d'ús en diferents indústries', en la qual ha advertit sobre els reptes de la implementació de la IA, assenyalant que "el 80% dels projectes no superen el primer any".

La jornada ha conclòs amb la ponència de Risco titulada 'Més enllà del hype: casos pràctics de la intel·ligència artificial amb impacte', on ha explicat que la IA es troba en un punt d'inflexió tecnològica i ha destacat els desafiaments que suposa la seva implementació en les organitzacions. A més, Risco ha tractat temes de ciberseguretat, instint als pares a educar els seus fills sobre les amenaces com les 'deepfakes', així com a fomentar l'ús creatiu de la IA. "Amb la meva filla, treballo en exemples senzills perquè prengui consciència d'aquests riscos i, alhora, descobreixi maneres creatives d’utilitzar la IA", ha explicat. Pel que fa a les empreses, ha remarcat que haurien d'aprofitar la IA per detectar i prevenir ciberatacs, segons informa l'ANA.

El director de l'oficina digital d'Andorra Telecom, César Marquina, també ha comentat el rol d'Andorra Telecom com a divulgador de la IA, tant internament com externament, assegurant que ajudaran les empreses a resoldre els seus dubtes a mesura que sorgeixin. La companyia ja disposa de gestors especialitzats per assessorar les empreses en els primers passos en l'ús d'aquesta tecnologia.

A més, Marquina ha destacat la importància dels casos pràctics presentats durant la jornada, ja que "han sorgit de les necessitats de negoci, no dels tècnics", permetent resoldre problemes reals amb solucions pràctiques. Finalment, ha aconsellat a les petites empreses que vulguin començar amb la IA que primer identifiquin els seus problemes i necessitats, per després buscar les solucions adequades. "És probable que necessitin assessorament, i a Andorra Telecom el proporcionem sense haver de formalitzar un servei", ha conclòs.