Miquel Àngel Garcia: "Ara mateix tenim una dotzena d'interns amb patologies de salut mental"

En el dia de la patrona del Departament d'Institucions Penitenciàries, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha anunciat que s'està estudiant la possibilitat d'elaborar un informe per analitzar la necessitat de replantejar l'espai físic actual del Centre Penitenciari de la Comella, amb l'objectiu d'adaptar-lo a la tipologia més comuna de presos que acull el país actualment: persones amb addiccions i problemes de salut mental. Els reclusos que hi ha actualment amb problemes de salut mental està situat en una dotzena, segons ha indicat el director d'Institucions Penitenciàries, Miquel Àngel Garcia.



"Cada cop hi ha més interns amb problemes de salut mental. Aquest centre el vull per a les persones que, per les raons que siguin, han estat condemnades penalment a Andorra i necessiten complir la seva pena en un règim adaptat a les seves necessitats, independentment de la seva nacionalitat", ha afirmat Molné, qui de moment no ha avançat si el nou espai s'ubicaria dins del mateix recinte de la Comella o en un mòdul annex.



Aquesta ampliació està prevista per a un futur, tenint en compte que, segons indica la titular de la cartera d'Interior, avui dia hi ha espai suficient al centre penitenciari, tot i que la població reclusa hagi augmentat d'una cinquantena a una vuitantena. Respecte a l'estudi i al nou dispositiu que s'analitzaria amb l'informe, la ministra Molné ha argumentat que si fos necessari es parlaria amb el Ministeri de salut, afegint que no té res a veure el plantejament que es fa amb reclusos que tenen problemes de salut mental al qual es fa una persona no delictiva que té aquest tipus de problemes.



Així doncs, Garcia ha valorat positivament que s'estudiï la possibilitat d'incloure un mòdul al centre de la Comella que se centri en els reclusos amb estudis de salut mental. Un mòdul que s'afegiria als que ja existeixen com el de preventius, un mòdul de penats i després el de dones.

Funcionaris penitenciaris

Per altra banda, el director d’Institucions Penitenciàries ha explicat durant la celebració que el seu desig "és que s'augmenti la plantilla amb més efectius". Actualment, hi ha 63 funcionaris penitenciaris, els quals s'ampliaran a 68 en la pròxima setmana un cop s'incorporin els cinc funcionaris nous que han obtingut plaça. Tot i això, Garcia ha explicat que la xifra idònia d'operaris seria 75 funcionaris.