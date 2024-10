Sant Julià de Lòria protegeix tres edificis històrics del sector del tabac

El comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat per unanimitat la protecció de tres edificis històrics vinculats a la indústria del tabac, un sector clau en la història del país. Cal Rafeló, Cal Reig i l'edifici de Catsa, dues antigues fàbriques de tabac i una instal·lació associada, han estat inclosos al catàleg comunal de patrimoni cultural. Aquesta decisió garanteix que qualsevol obra o modificació urbanística que s'hi faci respectarà la façana i l'alçada d'aquests conjunts arquitectònics, limitant els canvis a l'interior de les construccions.

Els consellers de l'oposició han donat suport a la mesura, tot i lamentar que altres edificis que van donar servei a la indústria del tabac no han estat inclosos en aquesta protecció. Consideren que la parròquia compta amb més edificis que mereixerien aquesta atenció patrimonial.

Després de la sessió del consell de comú, el cònsol major, Cerni Cairat, ha criticat públicament el conseller de l'oposició, Josep Majoral, per un aparent canvi d'opinió respecte a l'edifici de Catsa. Cairat ha denunciat que Majoral, qui al desembre volia col·laborar amb el Govern per adquirir l'immoble, ara actua com a assessor en un projecte immobiliari d'inversió estrangera que afecta l'edifici. Majoral ha negat qualsevol implicació partidista, argumentant que desconeix els detalls del projecte i assegurant que no ha signat cap document que el vinculi.